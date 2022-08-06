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«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче первого тура Лиги 1

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«Монако» обыграл «Страсбург» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» одержал победу над «Страсбургом» в матче первого тура Лиги 1
  • Gettyimages.ru

Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Монако» мячи забили Крепин Диятта (43-я минута) и Софьян Диоп (52-я). У «Страсбурга» отличился Хабиб Диалло (65-я).

В сезоне-2021/22 «Монако» (71 очко) финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что «Монако» и ПСВ сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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