«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации ЛЧ
- © ANP via Getty Images
Игра прошла в Фонвьее и завершилась со счётом 1:1.
В составе нидерландского клуба мяч забил Йоей Верман (на 38-й минуте). В «Монако» отличился Аксель Дисаси (на 80-й минуте).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Брила Эмболо на 76-минуте.
Второй матч между командами пройдёт 9 августа в 21:30 мск.
Ранее сообщалось, что тираспольский «Шериф» проиграл «Виктории» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.