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«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации ЛЧ

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«Монако» и ПСВ сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации ЛЧ
  • © ANP via Getty Images

Игра прошла в Фонвьее и завершилась со счётом 1:1.

В составе нидерландского клуба мяч забил Йоей Верман (на 38-й минуте). В «Монако» отличился Аксель Дисаси (на 80-й минуте).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Брила Эмболо на 76-минуте.

Второй матч между командами пройдёт 9 августа в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что тираспольский «Шериф» проиграл «Виктории» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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