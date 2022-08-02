«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации ЛЧ

«Монако» и ПСВ сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла в Фонвьее и завершилась со счётом 1:1.

В составе нидерландского клуба мяч забил Йоей Верман (на 38-й минуте). В «Монако» отличился Аксель Дисаси (на 80-й минуте).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на Брила Эмболо на 76-минуте.

Второй матч между командами пройдёт 9 августа в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что тираспольский «Шериф» проиграл «Виктории» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.