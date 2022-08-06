Тренер «Урала» Шалимов сообщил, что решение о его отставке будет принято 8 августа

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заявил, что решение о его отставке будет принято на встрече с руководством клуба 8 августа.

«Отставка? Думаю, в понедельник мы всё решим. Морально я готов. В понедельник встречаюсь с руководством», — цитирует Шалимова пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков. 6 августа клуб из Екатеринбурга принял на своём поле столичный «Спартак». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шалимов не будет уволен со своего поста.