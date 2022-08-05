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Масалитин объяснил, в чём сильные стороны «Факела»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о сильных сторонах воронежского «Факела».
Масалитин объяснил, в чём сильные стороны «Факела»

«Лично мне «Факел» наиболее симпатичен тем, что все футболисты имеют российский паспорт. Да, есть два грузина, но у них двойное гражданство. Значит, сильные спортсмены есть в нашей стране, они способны играть. Следующую встречу команда проведёт дома, будет предельно мотивирована. Воронежцы хорошо выходят из обороны в атаку, все бегут, все зоны заполняют. Это свидетельствует о физической подготовке команды. Но если оставить её без мяча и пресекать контратаки, им станет тяжело. Кроме того, когда идут вперёд, образуются разрывы сзади. И этим хорошо пользовалось «Динамо», — рассказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин объяснил, что Федотов поменял в игре ЦСКА.

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