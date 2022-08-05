Билялетдинов сказал, каких футболистов «Локомотиву» будет не хватать в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением, какая из потерь железнодорожников будет более серьёзной в матче с «Краснодаром».

«По Фассону пока не сделал серьёзных выводов, ведь он провёл всего одну полную игру за «Локомотив». Ненахов тоже пока не стал железным игроком основы, а вот Баринов и Жемалетдинов — серьёзные потери. Это футболисты, определяющие стиль команды. Также не стоит забывать об Алексисе Бека-Бека, но это не так серьёзно. Есть те, кто способен компенсировать его отсутствие», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов прокомментировал тяжёлый старт сезона для «Локомотива», а также поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».