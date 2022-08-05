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Билялетдинов: от «Локомотива» не стоит ждать цельной игры в матче с «Краснодаром»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал тяжёлый старт сезона для железнодорожников, а также поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».
Билялетдинов: от «Локомотива» не стоит ждать цельной игры в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Команда не вкатилась в сезон или можно говорить о кризисе? Сложно дать исчерпывающий ответ. «Локомотив» явно упустил победу в матче с «Пари НН», а потом уже чуть было не позволил «Ростову» увезти три очка. Константин Марадишвили забил чудо-гол, когда казалось, что всё закончилось. В матче с «Зенитом» всё по делу, разве что счёт мог быть немного поскромнее. Но в концовке пошёл разнос — и железнодорожники не выдержали. Кроме того, Дмитрий Баринов сам себя удалил с поля, привёз пенальти и заработал дисквалификацию. Это напоминало жест отчаяния. Не знаю, насколько это символично для красно-зелёных в данный момент. Но раз такое проскакивает, ясно, что нервишки шалят», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

По его словам, сейчас «Локомотив» штормит и только время покажет, сумеет ли он выправить положение.

«Пока команда не на ходу, да ещё и травмы зачастили. Следующую встречу пропустят Рифат Жемалетдинов, Лукас Фассон, Максим Ненахов, да ещё и Баринов дисквалифицирован. Поэтому цельной игры от «Локомотива» ждать не приходится, ведь фактически коллективу приходится заново сыгрываться. И назвать «Краснодар» удобным соперником нельзя. Это очень коварная команда, которая способна взять верх. Железнодорожникам будет очень непросто», — добавил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов назвал правильным решение «Локомотива» продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

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