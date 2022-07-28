Ринат Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» найдётся замена Бека-Бека

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает правильным решение «Локомотива» продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Надо отдавать Бека-Бека с закрытыми глазами. Такой финансовый проект — это очень неплохо в нашей реальности. Не думаю, что Алексис был таким уж незаменимым в команде. Добротный, молодой, но у «Локомотива» есть кем заменить француза», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

По его словам, возможность заработать является несомненной удачей. Он также подчеркнул, что на данный момент можно приостановить действие договора и покинуть Россию.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом».