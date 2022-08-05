Екатерина Конева стала чемпионкой России по лёгкой атлетике в тройном прыжке.

Она показала результат 14,41 м. Второе место заняла Дарья Нидбайкина (13,97), на третьем — Анастасия Матвеева (13,34).

Конева является обладательницей золотой медали чемпионата мира и Европы в помещении, а также серебряным призёром европейского первенства 2014 года.

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершится 5 августа.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Илья Иванюк завоевал золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.