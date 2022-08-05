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Газизов заявил, что у клуба не было проблем с трансфером Масалова

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер украинского защитника Александра Масалова.
Газизов заявил, что у клуба не было проблем с трансфером Масалова
  • РИА Новости

«Что касается самого трансфера, то никаких проблем не было. Всё прошло спокойно. Вопрос гражданства Масалова я бы поднимать не хотел», — приводит слова Газизова Sport24.

Он также заявил, что клуб доволен трансфером Масалова, и выразил уверенность, что с ним «Уфа» будет прогрессировать.

Защитник является воспитанником киевского «Динамо». В минувшем сезоне футболист выступал за черниговскую «Десну» и провёл шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Уфа» заключила контракт с Масаловым.

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