Медина заявил, что не думал о приостановке контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не собирается приостанавливать контракт с московским клубом.

«Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля. Я настроен играть за ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив тут», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

17 января 2022 года Медина на правах свободного агента подписал контракт с ЦСКА сроком на 3,5 года.

Армейский клуб по итогам трёх туров РПЛ с семью очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА объявил о подписании защитника Мойзеса на правах аренды.