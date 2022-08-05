Артета: Зинченко должен принести «Арсеналу» мышление победителя

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о новичках команды — Александре Зинченко и Габриэле Жезусе.

«Зинченко и Жезус будут вдохновлять молодых игроков из нашего состава становиться такими же, показывая, чего требует победа, как для её достижения необходимо внимание к деталям, спортивный голод», — цитирует Артету Sky Sports.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

4 июля 2022 года Жезус перешёл в «Арсенал» из «Ман Сити». Сумма трансфера составила £45 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Челси» в дебютном матче Зинченко.