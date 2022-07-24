«Арсенал» разгромил «Челси» в дебютном матче Зинченко

«Арсенал» обыграл «Челси» в товарищеском матче предсезонного турне в США.

Игра прошла в Орландо и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Микеля Артета.

В составе «Арсенала» мячи забили Габриэл Жезус (15-я минута), Мартин Эдегор (36-я), Букайо Сака (66-я) и Альберт Локонга (90+2).

Александр Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал».