«Арсенал» разгромил «Челси» в дебютном матче Зинченко

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«Арсенал» обыграл «Челси» в товарищеском матче предсезонного турне в США.

Игра прошла в Орландо и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Микеля Артета.

В составе «Арсенала» мячи забили Габриэл Жезус (15-я минута), Мартин Эдегор (36-я), Букайо Сака (66-я) и Альберт Локонга (90+2).

Александр Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.   

Ранее Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

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