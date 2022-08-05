Associated Press: Джокович не сыграет на турнире в Монреале из-за отсутствия вакцинации
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По информации Associated Press, в Канаду могут въехать только вакцинированные граждане.
Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.
Ранее директор «Мастерса» в Монреале оценил вероятность участия Джоковича в турнире без вакцинации.