Associated Press: Джокович не сыграет на турнире в Монреале из-за отсутствия вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир в Монреале из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

По информации Associated Press, в Канаду могут въехать только вакцинированные граждане.

Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее директор «Мастерса» в Монреале оценил вероятность участия Джоковича в турнире без вакцинации.