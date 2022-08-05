Макгрегор намекнул на завершение карьеры

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в социальных сетях, в котором намекнул на уход из смешанных единоборств.

«ММА, я никогда тебя не забуду! Лёгкая работа», — написал ирландец.

Таким образом, Макгрегор прокомментировал информацию о получении роли в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги». Одним из его коллег по съёмочной площадке станет известный американский актёр Джейк Джилленхолл.

За свою карьеру Макгрегор провёл 28 поединков по правилам MMA, в 22 из которых одержал победу (20 — досрочно) и потерпел шесть поражений. В последнем бою он уступил Дастину Порье. В ходе схватки он сломал ногу и не смог продолжать биться.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном проведении повторного боя между Макгрегором и американским боксёром Флойдом Мейвезером.