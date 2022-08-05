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Макгрегор намекнул на завершение карьеры

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в социальных сетях, в котором намекнул на уход из смешанных единоборств.
Макгрегор намекнул на завершение карьеры
  • AP

«ММА, я никогда тебя не забуду! Лёгкая работа», — написал ирландец.

Таким образом, Макгрегор прокомментировал информацию о получении роли в ремейке голливудского боевика «Дом у дороги». Одним из его коллег по съёмочной площадке станет известный американский актёр Джейк Джилленхолл.

За свою карьеру Макгрегор провёл 28 поединков по правилам MMA, в 22 из которых одержал победу (20 — досрочно) и потерпел шесть поражений. В последнем бою он уступил Дастину Порье. В ходе схватки он сломал ногу и не смог продолжать биться.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном проведении повторного боя между Макгрегором и американским боксёром Флойдом Мейвезером.

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