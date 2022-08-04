Федотов: ЦСКА ждёт нелёгкий матч с «Факелом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил шансы армейской команды в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Футболисты «Факела» очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. Воронежцы отлично готовы функционально, после перерыва забивают мячи, спасают матчи. ЦСКА ждёт нелёгкий матч», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Наставник ЦСКА также считает, что «Факел» — это обученная команда, которая прекрасно знает, что нужно делать на футбольном поле.

«Заметно, что у них боевой характер, дружный коллектив, все отдаются на поле без остатка», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Факел» пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве 6 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

ЦСКА по итогам трёх туров с семью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Факел» (два очка) располагается на 14-й позиции.

Ранее ЦСКА объявил о подписании защитника Мойзеса на правах аренды.





