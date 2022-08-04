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Шубенков: в моём лучшем забеге казалось, что я контролирую абсолютно всё

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о переживаниях во время забегов на соревнованиях.
Шубенков: в моём лучшем забеге казалось, что я контролирую абсолютно всё
  • РИА Новости

«Я через все стадии проходил. Пока был молодой, долго бегал с ощущением, что стреляют — и в следующий миг вот она, финишная черта. Когда вышел на уровень серьёзных результатов, много с кем разговаривал — с тем же Колином Джексоном. Спрашивал, что чувствует человек, который бежит на мировой рекорд. И все сходились во мнении, что по ощущениям это было очень легко. Когда сам пробежал 12,92, понял, что это правда. О чём я только подумать не успел в том забеге. Бежал абсолютно расслабленно, мне казалось, что я контролирую абсолютно всё и могу сделать на дистанции что угодно», — заявил Шубенков в интервью RT.

Ранее Шубенков высказался о возможном завершении карьеры.

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