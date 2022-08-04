Шубенков признался, что иногда думает о завершении карьеры

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о возможном завершении карьеры.

«Есть такое. Но пока всё равно я не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим. Плюс мне нравится бегать. Я себя, можно сказать, нашёл в этой профессии. Понимаю, что осталось не так много — лет пять-шесть в лучшем случае. Но к чему сейчас об этом думать, какой смысл? Это как думать о том, что когда-нибудь мы все помрём. Ужас-то какой», — заявил 31-летний спортсмен в интервью RT.

Шубенков признался, что травма ахилла его не ограничивает.

«Конкретно та травма, которая случилась перед Олимпиадой, — нет. Я месяцев пять активно занимался её лечением, и сейчас левая нога по ощущениям стала даже более здоровой, чем правая», — пояснил он.

Легкоатлет также назвал приоритетные цели в текущем сезоне.

«Чтобы лапы были целы. Стартов получилось поменьше, но это и хорошо. Получается такой посттравматический во всех смыслах год. Может быть, даже хорошо, что выдалась возможность поберечь себя. Хотя не могу сказать, что тренироваться стал меньше или как-то на тренировках недорабатываю. Даже как-то раскачался сверх меры», — заключил он.

Шубенков назвал дикостью безграничные полномочия МОК и World Athletics.