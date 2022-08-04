Агент Мендеса: все вопросы касаемо заявки на этот сезон в РПЛ решены

Пабло Леклер Флуха, агент новичка ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что чилиец сыграет в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Виктор не может принять участие в официальных матчах? Такой проблемы уже нет. Вчера этот вопрос решили с РФС. Не знаю, откуда появились такие слухи, но все вопросы касаемо перехода и заявки Мендеса на этот сезон в РПЛ решены», — приводит слова Флухи Sport24.

Мендес подписал контракт с российским клубом до лета 2025 года. 22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится 6 августа. Начало — в 17:30 мск.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему Мендес не сыграл в матче третьего тура РПЛ по футболу с «Пари НН».