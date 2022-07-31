Хавбек ЦСКА Мендес не сможет сыграть с «Пари НН»

В московском ЦСКА объяснили, почему чилийский полузащитник Виктор Мендес не сыграет в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

Дело в том, что представители «Унион» ещё не предоставили в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения международного трансферного сертификата (ITC), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Уточняется, что ЦСКА рассчитывает получить ITC к четвёртому туру РПЛ.

Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля. Матч начнётся в 15:00 мск.

Мендес подписал контракт с российским клубом до лета 2025 года. 22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание столичным клубом Мендеса.