Хавбек ЦСКА Мендес не сможет сыграть с «Пари НН»
- Legion-Media
Дело в том, что представители «Унион» ещё не предоставили в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения международного трансферного сертификата (ITC), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Уточняется, что ЦСКА рассчитывает получить ITC к четвёртому туру РПЛ.
Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля. Матч начнётся в 15:00 мск.
Мендес подписал контракт с российским клубом до лета 2025 года. 22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание столичным клубом Мендеса.