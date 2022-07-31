военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек ЦСКА Мендес не сможет сыграть с «Пари НН»

Короткая ссылка
В московском ЦСКА объяснили, почему чилийский полузащитник Виктор Мендес не сыграет в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Хавбек ЦСКА Мендес не сможет сыграть с «Пари НН»
  • Legion-Media

Дело в том, что представители «Унион» ещё не предоставили в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения международного трансферного сертификата (ITC), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Уточняется, что ЦСКА рассчитывает получить ITC к четвёртому туру РПЛ.

Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля. Матч начнётся в 15:00 мск. 

Мендес подписал контракт с российским клубом до лета 2025 года. 22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание столичным клубом Мендеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить