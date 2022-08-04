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Шубенков назвал дикостью безграничные полномочия МОК и World Athletics 

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассмотрел действия Международного олимпийского комитета (МОК) и World Athletics с правовой точки зрения.
Шубенков назвал дикостью безграничные полномочия МОК и World Athletics 
  • РИА Новости

«С юридической точки зрения мне очень интересно наблюдать, как спортивные организации, будь то МОК или World Athletics, по сути, принимают те решения, которые хотят. Располагают безграничными полномочиями, которые сами себе и прописывают. Могут вычеркнуть какой-то пункт, а принять совершенно противоположный. Это мне кажется определённой дикостью», — заявил Шубенков в интервью RT.

Ранее Шубенков рассказал о своей встрече с президентом World Athletics Себастьяном Коу.

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