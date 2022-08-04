военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шубенков: вроде как глава World Athletics и не против России, но по сути ничего не меняется

Короткая ссылка
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своей встрече с президентом World Athletics Себастьяном Коу.
Шубенков: вроде как глава World Athletics и не против России, но по сути ничего не меняется
  • РИА Новости

«Да, мы встречались с Коу в 2020 году. Не сказал бы, что было ощущение, что общаемся с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Коу прежде всего занят защитой собственных интересов и интересов своей организации. А это автоматически означает защиту интересов WADA и МОК», — сказал Шубенков в интервью RT.

Он также заявил, что не считает эту встречу пустой тратой времени.

«В чём-то, думаю, она стала полезной. Изжоги лично к нам у Коу точно не было. Он хитрый политик. Одной рукой карает, другой милует, здесь запрещает, здесь статусы раздаёт. И получается, что ни с какой стороны не подкопаешься. Вроде как он и не против России: на контакт идёт, какие-то комиссии работают. Но по сути ничего не меняется», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков рассказал о противоречиях между нахождением в комиссии спортсменов ВФЛА и спортом, а также о выплате долга World Athletics.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить