Шубенков: вроде как глава World Athletics и не против России, но по сути ничего не меняется

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своей встрече с президентом World Athletics Себастьяном Коу.

«Да, мы встречались с Коу в 2020 году. Не сказал бы, что было ощущение, что общаемся с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Коу прежде всего занят защитой собственных интересов и интересов своей организации. А это автоматически означает защиту интересов WADA и МОК», — сказал Шубенков в интервью RT.

Он также заявил, что не считает эту встречу пустой тратой времени.

«В чём-то, думаю, она стала полезной. Изжоги лично к нам у Коу точно не было. Он хитрый политик. Одной рукой карает, другой милует, здесь запрещает, здесь статусы раздаёт. И получается, что ни с какой стороны не подкопаешься. Вроде как он и не против России: на контакт идёт, какие-то комиссии работают. Но по сути ничего не меняется», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков рассказал о противоречиях между нахождением в комиссии спортсменов ВФЛА и спортом, а также о выплате долга World Athletics.