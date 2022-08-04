Шубенков: российские легкоатлеты не наскребли бы и $1 млн для выплаты долга ВФЛА

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о противоречиях между нахождением в комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и эгоизмом в профессиональном спорте, а также о выплате долга World Athletics.

«Определённые противоречия здесь действительно есть, но надо понимать, что раньше комиссия спортсменов была довольно формальным образованием. Анжелика Сидорова, Маша Ласицкене и я как-то её оживили, плюс нам помогал в этом Сергей Литвинов, но тогда потребовалось воевать сначала с одним президентом ВФЛА, потом с другим. Сейчас комиссия снова созвана, но уже не для того, чтобы вести войну. Мы это делали в большей степени для себя лично, чтобы продолжать выступать и зарабатывать. Общий интерес был именно таким, на его основе мы и собрались», — сказал Шубенков в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, не планировали ли спортсмены сами выплатить долг World Athletics.

«$10 млн? Крутовато. Хотел сейчас сказать, что миллион мы наскребли бы, но нет. Не наскребли бы. Сейчас прокручиваю всё это в голове — суровый был год. Правда сразу мысль возникает: а сейчас лучше, что ли?» — добавил Шубенков.

Ранее сообщалось, что совет World Athletics на ближайшем заседании заслушает доклад рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА.