Минское «Динамо» обыграло сборную молодых звёзд России по хоккею в Сочи

Минское «Динамо» нанесло поражение сборной молодых звёзд России (до 25 лет) по хоккею в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из столицы Белоруссии.

В составе «Динамо» дубль оформил Павел Варфоломеев (28-я и 43-я минуты). Также шайбы забросили Игорь Мартынов (3-я), Роман Горбунов (19-я) и Владимир Алистров (38-я). В команде Владимира Филатова отличились Никита Новиков (7-я), Алексей Ожгихин (7-я) и Данила Юров (14-я).

17-летний форвард сборной России Матвей Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении Алексея Емелина не смог продолжить игру.

Турнир завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open, помимо сборной и «Динамо», принимают участие петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи».

Ранее СКА победил минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи.