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Колосков высказался о выборах лучшего тренера РПЛ по итогам июля

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на признание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова лучшим наставником Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.
Колосков высказался о выборах лучшего тренера РПЛ по итогам июля
  • РИА Новости

«Почему Федотов, а не Семак? Непонятно. Как это объяснишь? Никак. Я согласен с тем, что он один из лучших тренеров, это ожидаемо было. А чем хуже Абаскаль?» — цитирует Колоскова Metaratings.

По его словам, для того чтобы определить лучшего тренера по итогу месяца, нужны критерии, которых в июльских выборах не оказалось.

Под руководством Федотова красно-синие набрали семь очков в прошлом месяце, обыграв «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграв вничью с «Пари НН» (2:2).

Эксперты РПЛ проголосовали за главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В число кандидатов также входили наставник «Ростова» Валерий Карпин, Сергей Семак («Зенит») и Олег Василенко («Факел»).

Ранее сообщалось, что хавбек «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля.

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