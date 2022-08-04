Источник: экс-форвард «Спартака» Ларссон близок к переходу в «Шальке»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Принципиальная договорённость между игроком и клубом уже достигнута, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что футболист в ближайшие время прибудет в расположение клуба вместе со своим агентом и подпишет контракт на правах свободного агента.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» ведёт переговоры с Ларссоном