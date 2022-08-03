Карацев уступил 115-й ракетке мира во втором круге теннисного турнира в Вашингтоне
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Россиянин уступил шведу Микаэлю Имеру со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 32 минуты.
Карацев сделал три эйса и допустил шесть двойных ошибок. Швед подал один раз навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Имер сыграет с Эмилем Руусувуори (Финляндия).
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