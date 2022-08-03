Карацев уступил 115-й ракетке мира во втором круге теннисного турнира в Вашингтоне

Россиянин Аслан Карацев не смог пробиться в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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