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В «Торпедо» сообщили о подготовке защитника Кутепова к матчу с «Химками»

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Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал о восстановлении защитников столичного клуба Ильи Кутепова и Алексея Шумских.
В «Торпедо» сообщили о подготовке защитника Кутепова к матчу с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Со вторника наша команда начала подготовку к домашнему матчу с «Химками» на одном из естественных полей в «Лужниках». Из радостных новостей — возвращение в общую группу защитника Ильи Кутепова», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Шумских приступил к пробежкам после повреждения, которое получил в матче второго тура с «Динамо».

Кутепов в июле получил травму и пропустил три первых тура чемпионата России.

Напомним, что Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Матч «Торпедо» — «Химки» пройдёт 7 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.

Ранее в «Химках» объяснили причины запрета на регистрацию новых игроков.

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