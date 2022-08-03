В «Торпедо» сообщили о подготовке защитника Кутепова к матчу с «Химками»
- РИА Новости
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«Со вторника наша команда начала подготовку к домашнему матчу с «Химками» на одном из естественных полей в «Лужниках». Из радостных новостей — возвращение в общую группу защитника Ильи Кутепова», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что Шумских приступил к пробежкам после повреждения, которое получил в матче второго тура с «Динамо».
Кутепов в июле получил травму и пропустил три первых тура чемпионата России.
Напомним, что Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Матч «Торпедо» — «Химки» пройдёт 7 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.
Ранее в «Химках» объяснили причины запрета на регистрацию новых игроков.