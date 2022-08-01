военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Химках» объяснили причины запрета на регистрацию новых игроков

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал запрет на регистрацию новых игроков от Российского футбольного союза (РФС).
В «Химках» объяснили причины запрета на регистрацию новых игроков
  • Gettyimages.ru

«У нас продолжается история с долгом агенту Кемаля Адеми. Сложность заключается в том, что сейчас сложно провести транзакции в иностранной валюте. Мы ищем путь решения этого вопроса», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Он также заявил, что в ситуации с Долговым остались какие-то пенни «Ростову» ещё с прошлых лет. По его словам, подмосковная команда должна выплатить совсем копейки.

В сезоне-2022/23 «Ростов» (пять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (четыре) располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что РФС наложил запрет на регистрацию новых футболистов «Химкам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить