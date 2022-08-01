В «Химках» объяснили причины запрета на регистрацию новых игроков

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал запрет на регистрацию новых игроков от Российского футбольного союза (РФС).

«У нас продолжается история с долгом агенту Кемаля Адеми. Сложность заключается в том, что сейчас сложно провести транзакции в иностранной валюте. Мы ищем путь решения этого вопроса», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Он также заявил, что в ситуации с Долговым остались какие-то пенни «Ростову» ещё с прошлых лет. По его словам, подмосковная команда должна выплатить совсем копейки.

В сезоне-2022/23 «Ростов» (пять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (четыре) располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что РФС наложил запрет на регистрацию новых футболистов «Химкам».