РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрацию новых футболистов подмосковным «Химкам».

Запрет связан с невыполнением командой денежных обязательств перед «Ростовом» по условиям договора о переходе нападающего Александра Долгова, сообщает официальный сайт РФС. Подмосковной команде необходимо выплатить всю сумму за игрока, а также пеню за задержку.

Запрет на регистрацию игроков может быть снят в случае выполнения обязательств перед «Ростовом».

В сезоне-2022/23 «Ростов» (пять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (четыре) располагаются на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».