РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков
- РИА Новости
Запрет связан с невыполнением командой денежных обязательств перед «Ростовом» по условиям договора о переходе нападающего Александра Долгова, сообщает официальный сайт РФС. Подмосковной команде необходимо выплатить всю сумму за игрока, а также пеню за задержку.
Запрет на регистрацию игроков может быть снят в случае выполнения обязательств перед «Ростовом».
В сезоне-2022/23 «Ростов» (пять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (четыре) располагаются на седьмой строчке.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».