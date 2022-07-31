Карпин — о матче с «Химками»: результат на тоненького совсем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре команды в матче третьего тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Понятно, что не всё понравилось, результат на тоненького совсем. Не знаю, с чем это связано. Отработали плохо, на 10 метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие, причём обе команды», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0. В составе ростовского клуба мяч забил Николай Комличенко (40-я минута).

«Ростов» (пять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» (четыре) располагаются на седьмой строчке.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что его бывший одноклубник Карпин был намерен по завершении карьеры футболиста остаться жить в Испании.