Мостовой: Карпин не собирался жить в России
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
«Карпин даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором», — цитирует Мостового Sport24.
53-летний специалист совмещает посты главного тренера в сборной России по футболу и «Ростове». Ранее он возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».
Карпин выступал в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год. В 2008-м он стал генеральным директором красно-белых.
Ранее Мостовой прокомментировал поступок Наиля Умярова в Кубке России с «Динамо».