Мостовой: Карпин не собирался жить в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что его бывший одноклубник Валерий Карпин был намерен по завершении карьеры футболиста остаться жить в Испании.

«Карпин даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором», — цитирует Мостового Sport24.

53-летний специалист совмещает посты главного тренера в сборной России по футболу и «Ростове». Ранее он возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

Карпин выступал в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год. В 2008-м он стал генеральным директором красно-белых.

Ранее Мостовой прокомментировал поступок Наиля Умярова в Кубке России с «Динамо».