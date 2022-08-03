военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Жук дала совет российским фигуристам после сокращения квоты сборной на ЧМ

Короткая ссылка
Известный тренер Ирина Жук высказалась о сокращении квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.
Жук дала совет российским фигуристам после сокращения квоты сборной на ЧМ
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Безусловно, у нас в стране большое количество сильных пар и танцевальных дуэтов, которые рискуют лишиться возможности выступить на ЧМ. Но давайте скажем не только о них, но и о тех же одиночниках. Это удар по всем: и по фигуристам, и по тренерам. В сложившейся ситуации я вижу только один выход — продолжать работать и тренироваться. Спортсменам точно не имеет смысла забивать себе голову подобными вещами и трепать нервы, тем более задолго до начала турнира. Тут непонятно, что будет завтра. Мы должны делать своё дело», — заявила Жук RT.

Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество квот у России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить