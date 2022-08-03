Жук дала совет российским фигуристам после сокращения квоты сборной на ЧМ

Известный тренер Ирина Жук высказалась о сокращении квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«Безусловно, у нас в стране большое количество сильных пар и танцевальных дуэтов, которые рискуют лишиться возможности выступить на ЧМ. Но давайте скажем не только о них, но и о тех же одиночниках. Это удар по всем: и по фигуристам, и по тренерам. В сложившейся ситуации я вижу только один выход — продолжать работать и тренироваться. Спортсменам точно не имеет смысла забивать себе голову подобными вещами и трепать нервы, тем более задолго до начала турнира. Тут непонятно, что будет завтра. Мы должны делать своё дело», — заявила Жук RT.

Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество квот у России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.









