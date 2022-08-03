Бутырская — о сокращении квот России на ЧМ: для наших девочек это маленькая трагедия

Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество квот России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«Для наших девочек это, конечно, маленькая трагедия. Получается, только одна из них получит возможность принять участие в первенстве планеты. С другой стороны, ввели возрастной ценз, поэтому у них ещё будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки. Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради своей цели, но не по своей вине могут лишиться мечты. Остаётся набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», — заявила Бутырская в беседе с RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот для сборной России.