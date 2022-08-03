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Бутырская — о сокращении квот России на ЧМ: для наших девочек это маленькая трагедия

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Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество квот России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.
Бутырская — о сокращении квот России на ЧМ: для наших девочек это маленькая трагедия
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Для наших девочек это, конечно, маленькая трагедия. Получается, только одна из них получит возможность принять участие в первенстве планеты. С другой стороны, ввели возрастной ценз, поэтому у них ещё будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки. Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради своей цели, но не по своей вине могут лишиться мечты. Остаётся набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», — заявила Бутырская в беседе с RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот для сборной России.

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