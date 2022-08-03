Фигуристы группы Мишина добрались до Куршевеля для участия в сборах
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«Они добрались, но больше информации не было. Думаю, что сегодня фигуристы отдыхают, потому что дорога получилась очень длинной, а так всё в порядке. Алексей утром рано позвонил и сказал, что разместились», — цитирует Мишину ТАСС.
Она уточнила, что фигуристы добирались до Куршевеля с пересадкой в Стамбуле.
Группа Мишина проведёт сбор с 4 по 20 августа. В неё входят в том числе чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призёр командного турнира Олимпийских игр — 2018 Михаил Коляда.