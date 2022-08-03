Фигуристы группы Мишина добрались до Куршевеля для участия в сборах

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигуристы группы Алексея Мишина успешно добрались до Куршевеля (Франция).

«Они добрались, но больше информации не было. Думаю, что сегодня фигуристы отдыхают, потому что дорога получилась очень длинной, а так всё в порядке. Алексей утром рано позвонил и сказал, что разместились», — цитирует Мишину ТАСС.

Она уточнила, что фигуристы добирались до Куршевеля с пересадкой в Стамбуле.

Группа Мишина проведёт сбор с 4 по 20 августа. В неё входят в том числе чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призёр командного турнира Олимпийских игр — 2018 Михаил Коляда.