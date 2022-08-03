военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СЭ: главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить «Урал»

Короткая ссылка
Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал».
СЭ: главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить «Урал»
  • Gettyimages.ru
  • © Epsilon

45-летний российский специалист возглавит клуб из Екатеринбурга в случае увольнения Игоря Шалимова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Он также работал в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате», «Чайке» из села Песчанокопского (Ростовская область), махачкалинском клубе «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

53-летний Шалимов был назначен на пост главного тренера «Урала» с августа 2021 года. Екатеринбургская команда на старте чемпионата России сезона-2022/23 потерпела три поражения подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить