СЭ: главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить «Урал»

Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал».

45-летний российский специалист возглавит клуб из Екатеринбурга в случае увольнения Игоря Шалимова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Он также работал в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате», «Чайке» из села Песчанокопского (Ростовская область), махачкалинском клубе «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

53-летний Шалимов был назначен на пост главного тренера «Урала» с августа 2021 года. Екатеринбургская команда на старте чемпионата России сезона-2022/23 потерпела три поражения подряд.