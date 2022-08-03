СЭ: главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить «Урал»
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45-летний российский специалист возглавит клуб из Екатеринбурга в случае увольнения Игоря Шалимова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Он также работал в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате», «Чайке» из села Песчанокопского (Ростовская область), махачкалинском клубе «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
53-летний Шалимов был назначен на пост главного тренера «Урала» с августа 2021 года. Екатеринбургская команда на старте чемпионата России сезона-2022/23 потерпела три поражения подряд.