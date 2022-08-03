Футболисты АПЛ больше не будут вставать на колено перед каждым матчем

Капитаны команд Английской премьер-лиги (АПЛ) приняли решение отказаться от акции с преклонением колена перед каждым матчем чемпионата страны.

«Мы решили выбрать важные моменты в течение сезона, чтобы встать на колено и подчеркнуть наше единство против всех форм расизма. Тем самым мы продолжаем демонстрировать солидарность во имя общего дела», — приводит совместное заявление пресс-служба АПЛ.

Подчёркивается, что футболисты лиги по-прежнему будут решительно привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества с уважением и равными возможностями для всех.

Было принято решение проводить акции перед матчами первого и последнего туров АПЛ, играми туров, которые будут посвящены акции «Нет места расизму» в октябре и марте. А также перед матчами в рождественские праздники (Boxing Day) и перед финалами Кубка Англии и Кубка лиги.

Акция с преклонением колена связана с движением за социальную и расовую справедливость в США Black Lives Matter, которое появилось летом 2020 года. Позже в знак солидарности её начали использовать футболисты клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что польские фанаты освистали футболистов сборной Англии во время преклонения колена.