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Футболисты АПЛ больше не будут вставать на колено перед каждым матчем

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Капитаны команд Английской премьер-лиги (АПЛ) приняли решение отказаться от акции с преклонением колена перед каждым матчем чемпионата страны.
Футболисты АПЛ больше не будут вставать на колено перед каждым матчем
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

«Мы решили выбрать важные моменты в течение сезона, чтобы встать на колено и подчеркнуть наше единство против всех форм расизма. Тем самым мы продолжаем демонстрировать солидарность во имя общего дела», — приводит совместное заявление пресс-служба АПЛ.

Подчёркивается, что футболисты лиги по-прежнему будут решительно привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества с уважением и равными возможностями для всех.

Было принято решение проводить акции перед матчами первого и последнего туров АПЛ, играми туров, которые будут посвящены акции «Нет места расизму» в октябре и марте. А также перед матчами в рождественские праздники (Boxing Day) и перед финалами Кубка Англии и Кубка лиги.

Акция с преклонением колена связана с движением за социальную и расовую справедливость в США Black Lives Matter, которое появилось летом 2020 года. Позже в знак солидарности её начали использовать футболисты клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что польские фанаты освистали футболистов сборной Англии во время преклонения колена.

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