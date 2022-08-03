Головин высказался о ничьей с ПСВ в квалификации Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

«На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу. Не будем забегать вперёд и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, всё должно быть нормально», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Игра прошла в Фонвьее и завершилась со счётом 1:1.

Второй матч между командами пройдёт 9 августа в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграл «Юниону» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.