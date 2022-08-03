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Bild: Левандовски и спортивный директор «Баварии» дали друг другу необычное обещание

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

По информации Bild, стороны пообещали друг другу не говорить плохо в СМИ. Отмечается, что ради этого разговора Левандовски прилетел в Мюнхен.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

В летнее трансферное окно польский форвард перешёл в «Барселону».

Ранее Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба.

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