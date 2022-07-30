Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из мюнхенского клуба.

«Всё, что произошло за последние несколько недель до того, как я покинул «Баварию», — в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды и лжи», — приводит слова Левандовски ESPN.

Он также заявил, что его уход из немецкого клуба не связан со слухами об интересе «Баварии» к форварду Эрлингу Холланду. По его словам, он чувствовал, что настало время прокинуть мюнхенский клуб и присоединиться к «Барселоне».

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее Левандовски был представлен в качестве игрока «Барселоны».