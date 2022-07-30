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Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба

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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из мюнхенского клуба.
Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба
  • Gettyimages.ru

«Всё, что произошло за последние несколько недель до того, как я покинул «Баварию», — в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды и лжи», — приводит слова Левандовски ESPN.

Он также заявил, что его уход из немецкого клуба не связан со слухами об интересе «Баварии» к форварду Эрлингу Холланду. По его словам, он чувствовал, что настало время прокинуть мюнхенский клуб и присоединиться к «Барселоне».

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее Левандовски был представлен в качестве игрока «Барселоны».

 

 

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