«Челси» достиг соглашения с «Астон Виллой» по трансферу Чуквуэмеки

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека перейдёт в английский «Челси».

Как сообщается на сайте лондонского клуба, 18-летний футболист получил разрешение пройти медицинское обследование и согласовать условия контракта.

В сезоне-2021/22 хавбек провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одним забитым мячом.

12 июля стало известно, что «Барселона» планирует приобрести Чуквуэмеку.

Ранее сообщалось, что защитник «Брайтона» Марк Кукурелья продолжит карьеру в «Челси».