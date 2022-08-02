«Челси» достиг соглашения с «Астон Виллой» по трансферу Чуквуэмеки
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Как сообщается на сайте лондонского клуба, 18-летний футболист получил разрешение пройти медицинское обследование и согласовать условия контракта.
В сезоне-2021/22 хавбек провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одним забитым мячом.
12 июля стало известно, что «Барселона» планирует приобрести Чуквуэмеку.
Ранее сообщалось, что защитник «Брайтона» Марк Кукурелья продолжит карьеру в «Челси».