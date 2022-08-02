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«Челси» достиг соглашения с «Астон Виллой» по трансферу Чуквуэмеки

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Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека перейдёт в английский «Челси».
«Челси» достиг соглашения с «Астон Виллой» по трансферу Чуквуэмеки
  • Gettyimages.ru
  • © Neville Williams

Как сообщается на сайте лондонского клуба, 18-летний футболист получил разрешение пройти медицинское обследование и согласовать условия контракта.

В сезоне-2021/22 хавбек провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одним забитым мячом.

12 июля стало известно, что «Барселона» планирует приобрести Чуквуэмеку.

Ранее сообщалось, что защитник «Брайтона» Марк Кукурелья продолжит карьеру в «Челси».

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