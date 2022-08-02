Маньяков считает, что приход Хачатурянца в «Спартак» будет благом для красно-белых

Руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Если Ашот возглавит «Спартак» в том или ином статусе, для «Спартака» будет благо. Учитывая подход Хачатурянца ко многим вопросам, клуб приобретёт в структурированности, будет более понятная система управления, принятия решений. Мне кажется, будет меньше эмоций, больше рационального подхода», — приводит слова Маньякова Eurostavka.ru.

Он также заявил, что за то время, пока Хачатурянц возглавлял РПЛ, результаты были налицо. По словам руководителя агентства, ему удалось раскачать сложившиеся футбольные устои.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший советник Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Хачатурянц может занять пост руководителя столичного клуба.