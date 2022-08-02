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Il Messaggero: Шомуродов может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».
Il Messaggero: Шомуродов может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Rossi

Английский клуб намерен побороться за узбекистанского форварда с «Болонией», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Il Messaggero. Отмечается, что «Рома» может рассмотреть различные варианты перехода футболиста — от аренды до полноценного трансфера.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери отреагировал на информацию об интересе к Шомуродову.

 

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