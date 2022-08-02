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Касаткина обыграла Рыбакину и вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

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Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
Касаткина обыграла Рыбакину и вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Россиянка обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 1:6, 6:2, 6:0. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Рыбакина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.

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