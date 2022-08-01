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В «Ницце» объявили о подписании контракта с Рэмзи

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Пресс-служба «Ниццы» заявила о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хавбек перешёл во французский клуб на правах свободного агента.

С 2019 по 2022 год футболист выступал за «Ювентус». Всего в составе итальянского клуба он провёл 49 матчей, забил пять мячей и отличился пятью результативными передачами. Также полузащитник известен по выступлениям за «Арсенал», в составе которого провёл 262 матча, забил 40 мячей и сделал 47 результативных передач.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

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