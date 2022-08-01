Защитник «Уфы» Плиев назвал клубы, претендующие на выход в РПЛ
«Думаю, что «Уфа» и «Рубин» — одни из лидеров первенства. Понятное дело, что на эти две команды и на тульский «Арсенал» у всех будет отдельный настрой», — цитирует Плиева «Спорт-Экспресс».
Матч третьего тура Первой лиги между казанским и уфимским клубами прошёл в Казани и завершился со счётом 0:0.
«Уфа» (четыре очка) занимает 13-е место в таблице Первой лиги. «Рубин» (четыре) расположился на восьмом. Тульский «Арсенал» (семь) — на второй строчке.
Ранее главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказался о травме, полученной защитником команды Александром Сандрачуком в матче с «Рубином».