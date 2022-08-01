Главный тренер «Уфы» Томаров рассказал о полученной Сандрачуком травме в матче с «Уфой»
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«Думаю, что судья в этом эпизоде разобрался верно. В штрафной что-то случилось, и Сандрачук упал. Не знаю, какая травма, пока, но желаю скорейшего выздоровления», — цитирует Томарова «Спорт-Экспресс».
Игра прошла в Казани и завершилась со счётом 0:0.
Перед началом матча символический удар по мячу нанесла семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
На 67-й минуте защитник «Уфы» Александр Сандарчук вывихнул правое колено и покинул поле на носилках.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не говорил с нападающим Артёмом Дзюбой на тему перехода в казанский клуб.