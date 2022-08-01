Главный тренер «Уфы» Томаров рассказал о полученной Сандрачуком травме в матче с «Уфой»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказался о травме, полученной защитником команды Александром Сандрачуком в матче третьего тура Первой лиги с «Рубином» (0:0).

«Думаю, что судья в этом эпизоде разобрался верно. В штрафной что-то случилось, и Сандрачук упал. Не знаю, какая травма, пока, но желаю скорейшего выздоровления», — цитирует Томарова «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Казани и завершилась со счётом 0:0.

Перед началом матча символический удар по мячу нанесла семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

На 67-й минуте защитник «Уфы» Александр Сандарчук вывихнул правое колено и покинул поле на носилках.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не говорил с нападающим Артёмом Дзюбой на тему перехода в казанский клуб.