Слуцкий ответил на вопрос, говорил ли он с Дзюбой о переходе в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не говорил с нападающим Артёмом Дзюбой на тему перехода в казанский клуб.

«Мы не говорили с Дзюбой на тему перехода в «Рубин», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

22 мая 33-летний футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее пресс-служба «Рубина» опровергла информацию о включении Дзюбы в состав на матч Первой лиги с «Уфой».