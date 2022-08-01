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Борис Игнатьев высказался о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост руководителя в «Спартаке».
Борис Игнатьев высказался о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»
  • РИА Новости

«Президент клуба и президент РПЛ — это совсем разные вещи. У этих организаций разные цели, разные задачи, разная направленность, поэтому я бы не стал здесь что-то прогнозировать», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Он также заявил, что Хачатурянц пытался многое сделать для судейского корпуса, однако он ничего кардинально не поменял. По его словам, судьи не стали работать лучше и допускают много ошибок.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Хачатурянц может занять пост руководителя в столичном клубе.

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