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В гандбольном ЦСКА отреагировали на присутствие кокаина в допинг-пробе Киселёва

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Исполнительный директор гандбольного ЦСКА Игорь Лёвшин прокомментировал дисквалификацию игрока клуба Дмитрия Киселёва.
В гандбольном ЦСКА отреагировали на присутствие кокаина в допинг-пробе Киселёва
  • РИА Новости

«К сожалению, каждый может ошибиться. Дмитрий подвёл команду, своих партнёров, тренерский штаб и административный персонал клуба. Уверен, что это понимает и сам гандболист», — приводит слова Лёвшина официальный сайт клуба.

Он также выразил надежду, что игрок подключится к тренировочному процессу осенью и покажет свои профессиональные качества.

1 августа РУСАДА дисквалифицировала Киселёва на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение отсчитывается с 29 июля 2022 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения.

По информации СМИ, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин.

Киселёв является двукратным чемпионом России по гандболу и дважды выигрывал Кубок России. Также он является победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Киселёв дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

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