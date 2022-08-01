«Чемпионат»: Хачатурянц пока не дал согласия стать главой «Спартака»
- РИА Новости
«Хачатурянц — основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдёт, большая», сообщает источник «Чемпионата».
По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Хачатурянц.
Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов настаивает на назначении Хачатурянца главой «Спартака».